POLITICO ITALIA La Russa: "Meloni al Quirinale sarebbe una grande fortuna per l'Italia" Per Schlein (Pd) "Hanno abbandonato il premierato, ma ci provano attraverso la legge elettorale"

All'indomani degli scontri No Tav in Val di Susa la presidente del Consiglio Meloni e il ministro dell'Interno Piantedosi atterrano in elicottero a Chiomonte per un sopralluogo nel cantiere devastato. “Questa è violenza organizzata – ha detto la presidente – gli inquirenti facciano il massimo”. Il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, sollecita “le forze che si dichiarano democratiche a prendere le distanze dalle violenze”. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti, che condanniamo, dice, e fa anche un appello “a lavorare insieme per isolare i violenti”. Intanto si torna a parlare di legge elettorale, che approderà in Senato, col presidente La Russa che ricorda come l'emendamento bocciato alla Camera, per introdurre in qualche modo le preferenze, fosse una mediazione, ma c'era chi aveva storto il naso all'idea che fosse ripresentato, perché la legge andava bene così com'era, senza emendamento, aveva detto Antonio Tajani. Spiega a tal proposito Giovanni Donzelli. A proposito di capo dello Stato, sempre La Russa ritiene che “Giorgia Meloni al Quirinale sarebbe una grande fortuna per l'Italia, dopo Mattarella”. Ma sempre Schlein mette in guardia: “Siccome hanno perso il referendum sulla giustizia, hanno abbandonato il premierato, ma stanno provando a realizzarlo attraverso questa pessima legge elettorale, che avrebbe un premio così abnorme – conclude – che permetterebbe a chi vince di scegliere il presidente della Repubblica”.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e l'intervista a Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia

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