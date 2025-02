La Russa: "Università, sta tornando il rischio esclusione"

Il presidente del Senato Ignazio La Russa

All'indomani dello sciopero l'Associazione nazionale magistrati spiega che andrà all'incontro del 5 marzo con la presidente Meloni per “spiegare le ragioni specifiche e non ideologiche per cui contrastiamo la riforma”, puntualizza il presidente, Cesare Parodi, che ribadisce l'apprezzamento per la disponibilità all'incontro da parte della presidente del Consiglio. Prima della riunione di governo Meloni ha incontrato il presidente della Basilicata, Vito Bardi, per parlare di infrastrutture idriche della Regione. L'opposizione ha lanciato le sue proposte contro il caro bollette. In un convegno al Senato invece, incentrato sull'università, è intervenuto il presidente Ignazio La Russa.

Nel video l'intervista a Elly Schlein, segretaria Partito Democratico, e l'intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa