La sanità in Italia, Emilia-Romagna sempre sul podio

Subito le buone notizie, l'assistenza sanitaria fa passi avanti in quasi tutte le Regioni d'Italia, ma resta una forbice ampia tra Nord e Sud con Veneto, Emilia-Romagna e Toscana che si confermano in grado di fornire la miglior assistenza sanitaria ai cittadini, e Calabria, Sicilia e Molise che risultano maggiormente in difficoltà. Il ministero della Salute analizza le Regioni sulla base del rispetto di indicatori collocati in tre aree: assistenza ospedaliera, assistenza distrettuale e prevenzione. Qui si parla dei dati relativi al 2024. Nel complesso, tutte le Regioni superano la sufficienza di 60 punti nell'area ospedaliera, anche se il settore registra un leggero arretramento rispetto all'anno prima.

Punteggi più alti in Veneto (97 punti su 100), Provincia Autonoma di Trento, 94, ed Emilia-Romagna con 91. I più bassi in Molise, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. Hanno frenato Abruzzo, Liguria e Umbria. L'unica ad essere bocciata nell'assistenza territoriale è la Calabria. Nel podio, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. Bene anche l'area della prevenzione: qui è la Provincia Autonomia di Trento a guidare la classifica con 98 punti. Subito dietro Emilia-Romagna a 97 e Lombardia, Veneto e Toscana a 96. In coda Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano, entrambe sotto la soglia di sufficienza con 49 e 59 punti.

Ad incrementare di più il punteggio rispetto all'anno precedente sono Liguria, Abruzzo e Lazio. “Questo riconoscimento – commentano il presidente dell'Emilia-Romagna Michele De Pascale, e l'assessore alla Salute Massimo Fabi – conferma la qualità del sistema sanitario pubblico della nostra Regione. E' il frutto di investimenti costanti, e di una precisa scelta politica che mette al centro il diritto alla salute. E grazie a medici, infermieri e operatori, punto di riferimento imprescindibile, che affiancano a professionalità e competenza anche umanità e attenzione alla persona, nonostante il cronico sottofinanziamento della sanità pubblica a livello nazionale”.









