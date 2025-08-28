La scultura anti allevamenti intensivi fa tappa alla Cavallara di Maiolo L'opera dell'artista Federico Soffiato raggiungerà, dopo l'Alta Valmarecchia, anche Bruxelles, Polonia e Amsterdam

La scultura anti allevamenti intensivi fa tappa alla Cavallara di Maiolo.

Domenica 31 agosto farà tappa alla Cavallara di Maiolo, di fronte all’allevamento di polli Fileni, la “Madonna della sana convivenza”, scultura dell’artista veneto Federico Soffiato, realizzata per denunciare gli allevamenti intensivi. L’arrivo è previsto intorno alle ore 11.

L’opera, alta tre metri, è stata realizzata in acido polilattico (PLA), una bioplastica derivata dal mais. Il tour è partito mercoledì 27 agosto da Roma, presso la Basilica papale di Santa Maria Maggiore, e proseguirà fino a Bruxelles il 15 settembre, passando anche per la Polonia e Amsterdam. La scultura reinterpreta la Madonna della Misericordia di Piero della Francesca: sotto il manto non compaiono più i fedeli, ma gli animali degli allevamenti intensivi – bovini, suini, polli e galline ovaiole – a simboleggiare la necessità di una convivenza più sana e di una compassione universale.

"Tutti sappiamo cosa accade negli allevamenti intensivi, anche quando acquistiamo un pezzo di carne al supermercato: il mio obiettivo è portare consapevolezza e far riaffiorare ciò che spesso preferiamo dimenticare" spiega Soffiato.

Il percorso della scultura segue le tappe raccontate nel film Food for Profit, un’opera di grande impatto che ha riscosso enorme successo con oltre 500 proiezioni in cinema, scuole, università e istituzioni, e che ha raggiunto più di 2,3 milioni di spettatori anche grazie alla puntata di Report su Rai 3. Alla tappa di Roma ha preso parte la giornalista Giulia Innocenzi, che sarà presente anche a Maiolo.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: