IPSOS/SAVE THE CHILDREN La scuola in tempo di Covid: in tanti interrompono gli studi

Il 28% degli adolescenti dichiara che dall'inizio della pandemia almeno un compagno nella propria classe ha smesso di frequentare la scuola. Tra le cause principali delle assenze durante la Dad ci sono la difficoltà di connessione e la mancanza di concentrazione. E' quanto emerge da un'indagine condotta da Ipsos per Save The Children, secondo la quale almeno 34mila studenti delle superiori, a causa delle assenze prolungate, potrebbero trovarsi a rischio di abbandono scolastico.

Inoltre, più di uno studente su tre ritiene che la propria preparazione scolastica sia peggiorata, mentre quasi uno su due sente di avere "sprecato" l'ultimo anno e solo uno su quattro pensa che dopo la pandemia tutto tornerà "come prima".



