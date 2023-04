QUINTA EDIZIONE La Settima arte cinema e industria torna a Rimini dal 26 al 30 aprile

Cinque giornate con anteprime, proiezioni e masterclass per spiegare al pubblico cosa significa fare cinema e realizzare produzioni nell'audiovisivo. A Rimini, nel terra di Fellini, non manca un omaggio al grande maestro con i festeggiamenti per i 40 anni de “E la nave va”. Momento più atteso della manifestazione le premiazioni al teatro Galli, il 29 aprile: il premio Confindustria Romagna Cinema e Industria ad honorem va a Vittorio Storaro, direttore della fotografia e tre volte premio Oscar. Con lui anche l'attrice e produttrice Edwige Fenech e il regista e attore Gabriele Lavia, che riceveranno il Premio Speciale alla Carriera. "Un'edizione che ci vede partecipi con i nostri partner storici Unibo, Cinema Fulgor e Comune di Rimini - commenta Roberto Bozzi, presidente Confindustria Romagna - per parlare di cinema, cultura e industria. Un connubio che deve andare avanti sempre in questo senso". La cerimonia di premiazione – con il regista Pupi Avati come presidente della giuria - avviene nell'ambito del ricco programma di eventi della festa del Cinema. "Vogliamo regalare alla città cinque giorni di cultura cinematografica - spiega Roy Menarini, direttore artistico di 'Settima arte - Cinema e Industria' - tra industria, mestieri cinematografici e formazione al cinema, partendo dai premiati".

Nel video l'intervista a Roberto Bozzi (presidente Confindustria Romagna) e Roy Menarini (direttore artistico manifestazione)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: