POLITICA ITALIANA La settimana politica in Italia, tra election day e situazione internazionale

Questa volta le urne premiano Fratelli d’Italia, il partito della Meloni cresce - a spese della Lega- anche nei collegi del nord. Tiene il Pd che, guardando a chi ha perso, tira un sospiro di sollievo, mentre nel m5s Di Maio attacca il leader Conte. Nel centrodestra Forza Italia vorrebbe ritagliarsi il ruolo di mediatore tra Meloni e Salvini, la Lega pressa Mario Draghi, annunciando di voler fare, a settembre, una verifica della presenza del carroccio al governo.

Il Presidente del Consiglio, per tutta risposta, prova ad uscire dall’assedio dei partiti e si prende la scena internazionale. Ieri è stato a Kiev insieme ai leader di Francia e Germania per incontrare il presidente ucraino Zelensky per parlare di altri aiuti militari, questione grano, candidatura all’adesione di Kiev alla UE e ricostruzione del paese. Per “supermario” una boccata d’ossigeno: è la prima volta che l’Italia viene inserita in quello che, fino a ieri, è sempre stato solo un tandem alla guida dell'Unione Europea.

