AMBIENTE La siccità porta il botulino del delta del Po: sarà prosciugato

La siccità porta il botulino del delta del Po: sarà prosciugato.

Primi casi di uccelli acquatici avvelenati dal botulino in valle Mandriole, nel Ravennate, nel Delta del Po, dove il batterio può proliferare per via del prosciugamento degli invasi. Un fenomeno non nuovo che nel 2019 fu particolarmente grave, causando una vera e propria strage di migliaia di uccelli. Quest'anno, informa il Parco del Delta Po, il tempestivo riscontro dei primi casi di botulismo tra gli animali, considerando l'imminente arrivo di migliaia di uccelli migratori, ha indotto l'ente a decidere per il disseccamento della valle. Senza acquitrino il botulino non si sviluppa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: