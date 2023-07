EMERGENZA La Sicilia brucia: situazione drammatica a Catania, senza luce nè acqua, circondata dal fuoco

La Sicilia nella morsa degli incendi. Tre persone sono state vittime delle fiamme nei roghi che ancora divampano intorno a Palermo e in Sicilia. Situazione particolarmente critica nel Catanese. Da giorni stanno aumentando i blackout per via delle alte temperature, che hanno lasciato numerose case senza luce e senza acqua, e che sfiorano i 50 gradi. Rimane difficile anche lasciare la zona, con le autostrade intasate e l'aeroporto ancora chiuso. I primi blackout si sono verificati quattro giorni fa, ma dal primo pomeriggio di ieri stanno aumentando le zone in cui è saltata la rete idroelettrica.

La sala operativa del numero unico di emergenza, il 112, non riesce a fare fronte a tutte le chiamate e cittadini si sono recati nella sede dei vigili del fuoco di Catania per chiedere aiuto a voce. Per motivi precauzionali l'accesso al comando è al momento presidiato dai carabinieri.



Chiede aiuto anche sui social la sindaca di Aci Catena, Margherita Ferro, per il vesto incendio che sta divampando da ore nella frazione di San Nicolò che ha coinvolto auto, piante e abitazioni. Sulla pagina Facebook del Comune parla di "situazione drammatica" e chiede "aiuto" sollecitando anche "l'intervento di elicotteri e Canadair" e invita i cittadini a "restare a casa". Nella frazione di San Nicolò a scopo precauzione sono state fatte evacuare decine di abitazioni e villette.



