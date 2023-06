TELEVISIONE 'La Signora in Giallo', 35 anni di omicidi Da ieri sono 35 anni che il telefilm va in onda nella tv italiana

'La Signora in Giallo', 35 anni di omicidi.

La detective più famosa del piccolo schermo, Jessica Fletcher, interpretata dall'attrice Angela Lansbury, scomparsa lo scorso ottobre, è stata protagonista della serie televisiva 'La Signora in Giallo'. Famoso telefilm che vanta 12 stagioni per un totale di 264 episodi, un film pilota e quattro film TV. La serie fu registrata dal 1984 al 1996, mentre i film vennero registrati fino al 2003. In Italia la prima puntata andò in onda il 1º giugno 1988 e sono già passati 35 anni. Per tre decadi e un lustro consecutivi il telefilm è andato e continua ad andare in onda ogni anno senza mai stancare. Si è quindi guadagnato l'appellativo di evergreen non solo della tv italiana, ma mondiale.

La maggior parte delle puntate erano ambientate nella placida Cabot Cove, paesino di mare dove non si poteva per nulla stare in tranquillità. I numeri erano infatti da brividi: un abitante di Cabot Cove su 13 era destinato a morte violenta, con 274 omicidi su 264 puntate. Cabot Cove nel Maine, per fortuna, non esiste. La serie è ambientata nel paese di Mendocino, in California; posto in cui non si riscontrano le continue mattanze di Cabot Cove.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: