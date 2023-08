RAPPORTO AIFA La spesa farmaceutica aumenta di quasi 10 miliardi di euro nel 2022 Più antibiotici per i bambini, +53%, seguiti da medicinali dell'apparato respiratorio

Dal Rapporto sull'uso dei farmaci, pubblicato dall'Agenzia italiana del farmaco, emerge una spesa di 9,9 miliardi di euro nel 2022 da parte di privati cittadini, tra ticket e medicinali da banco, 7,6% in più rispetto al 2021. La spesa farmaceutica totale, sia pubblica che privata, nello stesso anno è pari a 34,1 miliardi di euro, 6% in più rispetto all'anno prima, e rappresenta una importante componente della spesa sanitaria nazionale, che incide per l'1,8% sul Prodotto interno lordo. La spesa farmaceutica pubblica, con un valore di 23,5 miliardi, è in aumento del 5,5%. Più di 6 cittadini su 10 hanno ricevuto almeno una prescrizione nel 2022, con un consumo che cresce all'aumentare dell'età: la popolazione con oltre 64 anni assorbe oltre il 60% della spesa e delle dosi. Ma anche sui bambini c'è un incremento, soprattutto di antibiotici, in un anno l'uso è aumentato di oltre il 53%. Quasi 4,2 milioni di bambini e adolescenti hanno ricevuto almeno una prescrizione di farmaci, pari al 45% della popolazione pediatrica, che sale al 98%, ossia la quasi totalità, per quella anziana. Rispetto al 2021, c'è un incremento delle confezioni pro capite concentrato nei bambini tra i 6 e gli 11 anni di età. Sono gli antibiotici la categoria a maggior consumo in età pediatrica, seguiti da farmaci dell'apparato respiratorio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: