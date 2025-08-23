TV LIVE ·
La stampa su Mario Draghi: "Forse si candida alla guida della Commissione Europea"

Le parole dell'ex presidente del Consiglio al Meeting per l'Amicizia fra i popoli sono stati al centro dei lavori della prima giornata

23 ago 2025
Nel servizio le interviste a Ludovico Luongo, direttore responsabile TeleRomagna; Francesco Chiavarini, Cattolica News; Serena Sartini, Askanews; Massimo Giacomini, giornale radio Rai; Padre Fausto Brioni, direttore Tele Radio Pace
Ieri la stampa si è concentrata sulle parole di Mario Draghi, sulle sferzate date all'Unione Europea, qualcuno ci ha visto una possibile candidatura alla guida della commissione europea, noi insieme a Carla Ialenti siamo andati proprio dai colleghi giornalisti, per chiedere loro come hanno interpretato queste parole dell'ex presidente del Consiglio. Ecco cosa ci hanno risposto.

Nel servizio le interviste a Ludovico Luongo, direttore responsabile TeleRomagna; Francesco Chiavarini, Cattolica News; Serena Sartini, Askanews; Massimo Giacomini, giornale radio Rai; Padre Fausto Brioni, direttore Tele Radio Pace





