#MEETING25 La stampa su Mario Draghi: "Forse si candida alla guida della Commissione Europea" Le parole dell'ex presidente del Consiglio al Meeting per l'Amicizia fra i popoli sono stati al centro dei lavori della prima giornata

Ieri la stampa si è concentrata sulle parole di Mario Draghi, sulle sferzate date all'Unione Europea, qualcuno ci ha visto una possibile candidatura alla guida della commissione europea, noi insieme a Carla Ialenti siamo andati proprio dai colleghi giornalisti, per chiedere loro come hanno interpretato queste parole dell'ex presidente del Consiglio. Ecco cosa ci hanno risposto.



Nel servizio le interviste a Ludovico Luongo, direttore responsabile TeleRomagna; Francesco Chiavarini, Cattolica News; Serena Sartini, Askanews; Massimo Giacomini, giornale radio Rai; Padre Fausto Brioni, direttore Tele Radio Pace

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: