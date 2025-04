La storia dei fratelli Tercon diventa un film ambientato a Rimini

Ambientata a Rimini la commedia ricca di cuore e ironia “La vita da grandi”, che racconta la storia di due fratelli. Dal 3 aprile al cinema. Col supporto del Comune di Rimini, e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, arriva al debutto alla regia Greta Scarano, già volto noto del cinema, che si è imbattuta nella storia dei fratelli riminesi Damiano e Margherita Tercon, innamorandosene.

Pur non avendo un fratello con disabilità, ha spiegato la regista, “sono cresciuta in una famiglia disfunzionale (come moltissime persone), e ho subito empatizzato. Penso che chiunque, pur non vivendo la specifica condizione della disabilità, possa ritrovare un pezzetto di sé nelle dinamiche del film”.

La protagonista, Irene, è interpretata da Matilda De Angelis, mentre Omar è Yuri Turci, a sua volta al debutto sul grande schermo. Si ritrovano tutti i luoghi iconici di Rimini, dal lungomare, al Rock Island dove Omar inizia il sogno di partecipare ad un talent show, ma anche di diventare adulto, e autonomo, con l'aiuto della sorella. Come poi è accaduto nella realtà, i fratelli Tercon hanno infatti partecipato a Italia's Got Talent col nome de “I Terconauti”, la prima di numerose apparizioni televisive.

Dal libro “Mia sorella mi rompe le balle” è nato il film, che emoziona, diverte e apre il cuore: nulla è impossibile, sembra dire Omar, perché “Ci vuole orecchio”, cita una famosa canzone di Enzo Jannacci che torna più volte nel film. E un po', insieme a lui, ci crediamo anche noi.