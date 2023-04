POLITICA ITALIA La stretta sui migranti è alla prova del voto, tra domani e mercoledì in Senato Il presidente Mattarella da Varsavia: "L'Europa superi vecchie regole ormai della preistoria"

La stretta voluta dal governo sulla protezione speciale dei migranti è alla prova del voto: il decreto Cutro su flussi e gestione dei fenomeni migratori, votato all'indomani della tragedia in Calabria, è atteso tra domani e mercoledì nell'Aula del Senato. Quasi 350 le proposte di modifica delle opposizioni, più un sub-emendamento della maggioranza che restringe ulteriormente le maglie della protezione speciale. “Lo stato di emergenza serve a gestire i flussi – ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi – Se in un fine settimana arrivano seimila persone sfido chiunque, con strumenti ordinari, a trovare adeguata sistemazione”.

Secondo il presidente della Regione Sicilia, Schifani, “l'isola è 'sommersa' dagli sbarchi, hotspot invaso da migliaia di persone”. Ma quattro Regioni, governate dal centrosinistra, sono contrarie all'emergenza e non hanno firmato l'intesa, ossia Emilia Romagna, Toscana, Campania e Puglia, cui si sono aggiunti numerosi sindaci del Partito Democratico. Il tutto mentre è avvenuto il salvataggio dell'ennesimo peschereccio in difficoltà con 600 migranti a bordo, davanti alle coste della Sicilia sud orientale.

Da Varsavia, in visita ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella invoca l'aiuto dell'Europa. “La presidente Meloni si fa fotografare mentre abbraccia bambini africani – rileva Angelo Bonelli, deputato dei Verdi-Sinistra – ma poi rifiuta la protezione speciale, mentendo sul fatto che in Europa non esiste: 18 Paesi su 27 ce l'hanno”. E domani quasi 90 realtà, tra associazioni, movimenti, sindacati, Reti e Ong saranno in piazza a Roma per chiedere al governo di “Invertire la rotta” sull'immigrazione, e per protestare contro la conversione in legge del decreto Cutro.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: