RICCIONE La tragedia silenziosa: a Riccione cinque panchine bianche per i morti sul lavoro

Mentre in tutta Italia continuano le proteste e i flash mob per denunciare le quotidiane morti sul lavoro, a Riccione un gesto che mira a sensibilizzare i cittadini su questa tragedia: l'inaugurazione al parco della Resistenza di una delle cinque panchine bianche installate in città. Bianche perché così vengono chiamate le morti sul lavoro. Dall'inizio dell'anno sono già 145. Nel 2023 erano state più di 4 ogni giorno. L'Emilia-Romagna è zona arancione, ovvero una delle regioni con l'incidenza di mortalità sul lavoro più elevata: 91 vittime nel 2023. Rimini invece è la provincia che ne ha registrate di meno, ovvero 3. Tra morti bianche e infortuni oltre 76mila denunce in Regione.

Numeri ancora troppo alti per la sindaca di Riccione, Daniela Angelini: “Ringrazio Coraggiosa Riccione per avere promosso questa iniziativa che considero necessaria e per avere fatto dono alla città di queste panchine. La strage silenziosa delle morti bianche ci obbliga ad una riflessione puntuale e precisa, in concerto con tutte le parti istituzionali, sindacali, aziendali e dei lavoratori, sulla sicurezza nel mondo del lavoro ― dichiara la sindaca ― la tutela del lavoro è la tutela di uno dei diritti fondamentali del nostro Paese e la strage sui luoghi di lavoro è un fardello enorme sulle coscienze di uno stato civile.

Queste stragi ci richiamano all’impegno di tutti per la diffusione della cultura della prevenzione in ogni ambito. Le panchine bianche ci ricordano che ancora oggi, nel 2024, ci sono persone che escono di casa per andare a lavorare e non fanno più ritorno dai propri cari perché qualcuno non ha rispettato le leggi sulla sicurezza. Abbiamo il dovere di non fare finta di nulla”.

