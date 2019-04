"La verità è inutile" il nuovo libro di Paolo Pizzolante

Presentato all'Innovation Square di Rimini il nuovo libro di Paolo Pizzolante “La Verità è Inutile”. Un titolo forte per un testo che vuole svelare i meccanismi che da oltre quarant'anni contagiano di superficialità e mancanza di senso critico la macchina burocratica e culturale italiana. Pizzolante ripercorre la storia giudiziaria italiana, dalle vicende di mafia alla cronaca nera evidenziando come spesso i nostri giudizi, come singoli e cittadini, risultano affrettati e facilmente condizionati.

Il libro racconta come è proceduta e si sta completando la demolizione della nostra verità statale, scrive nella prefazione Mattia Feltri. Presenti all'incontro Alessandro Petrillo presidente dell'Associazione Libertà e Democrazia, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e il giornalista de “Il Foglio” Salvatore Merlo.

L'intervista all'autore Paolo Pizzolante