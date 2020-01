CINEMA “La vita è bella” esce oggi in Cina

“La vita è bella” esce oggi in Cina.

È dal 1997 che “La vita è bella”, film diretto e interpretato da Roberto Benigni, fa emozionare e riflettere. Ma è uscito oggi, per la prima volta - come riferisce l'Ansa -, nelle sale cinematografiche cinesi (in versione 4K).

Il film premio Oscar racconta la storia di Guido Orefice, prima cameriere e poi proprietario di una libreria, e della sua famiglia di ebrei italiani, che impiega la propria fertile immaginazione per proteggere il figlio dagli orrori dell'internamento in un campo di concentramento nazista. Il film ha vinto tre premi Oscar nel 1999 per il miglior attore, miglior film straniero e miglior colonna sonora originale.



