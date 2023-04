Nuovi tentativi di furto nel territorio di Monte Grimano Terme in località Seriole nella provincia di Pesaro e Urbino. Il Comune ha pubblicato uno screenshot di una telecamera. I ladri, come spiegato, sono arrivati con un Pick-Up scuro, dall’ora di cena all’una di notte all’incirca. Hanno agito in diverse zone ma sono stati messi in fuga.