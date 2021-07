CARABINIERI DI RICCIONE Ladri in appartamento mentre gioca l'Italia: fermata banda di pregiudicati

Mentre gli Azzurri vincevano gli Europei, loro svaligiavano appartamenti con tecniche da professionisti. Di questo è accusata una banda di italiani di etnia rom, fermata ieri mattina dai carabinieri della Compagnia di Riccione, al termine di una rapida indagine. In carcere, un 34enne di Codogno (Milano), un 39enne e un 30enne dell'Alessandrino. Le indagini sono scattate dopo i furti messi a segno domenica notte tra Montescudo - Monte Colombo, comuni del Riminese e Riccione. I carabinieri, dopo un sopralluogo e acquisito un dettagliato elenco della refurtiva - prevalentemente gioielli in oro - si sono messi sulle tracce dei banditi, passando al setaccio gli impianti di video sorveglianza. La presenza di un'auto nera, notata transitare nei dintorni delle due case in orari compatibili con i furti, ha messo sulla strada giusta gli investigatori, arrivati all'intestatario del veicolo, trovato in un albergo di Misano Adriatico, dove alloggiava insieme ai suoi complici e ad altre due donne. Nelle loro stanze d'albergo i carabinieri hanno trovato l'intero bottino, per almeno 8mila euro. Inoltre all'interno della vettura utilizzata per i colpi, c'erano dei doppi fondi appositamente ricavati nel cruscotto, al cui interno erano custoditi flessibili, trapani e altri arnesi per lo scasso. Le due donne sono state denunciate a piede libero.

