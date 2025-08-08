Ladri nella villa di Fiorello, bottino da oltre 300 mila euro

Furto nella notte nella villa di Rosario Fiorello a Roma: una banda di malviventi è riuscita a disattivare l'allarme dell'abitazione in via della Camilluccia, nella zona nord della capitale. Il bottino, secondo le prime stime, ammonterebbe a oltre 300mila euro e sarebbe composto da diversi gioielli in oro, collane esclusive, pietre preziose, orologi.

La famiglia dello showman era fuori città quando è accaduto il fatto. Ad avvertire le forze dell'ordine sarebbe stata la donna delle pulizie, che aveva in consegna le chiavi dell'abitazione.

Del caso si sta occupando la polizia, con la scientifica che ha setacciato la casa dopo il furto, ma per ora non sono state trovate tracce evidenti, né altri elementi concreti utili a identificare i responsabili. Queste le prime parole di Fiorello, che ha già subito 4 furti nella sua abitazione romana: "Ho davvero paura, è come vivere in galera".







