TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:29 Atleti di casa in evidenza al Gran Premio San Marino di Tiro a Segno 15:05 Autovelox: spunta il “caso Coriano”, dopo la pubblicazione della lista dei dispositivi autorizzati in Italia 13:30 Tamai: "La fine del Rimini è un grande dolore soprattutto per i ragazzi del settore giovanile" 13:21 Trattative Usa/Russia e sicurezza UE, Generale Camporini: "Se non sei seduto al tavolo, sei nel menù" 12:56 Serie C Girone B: X nel derby tra Vis Pesaro e Ascoli 12:54 Slitta di un anno l'Eudr: San Marino segue attentamente gli sviluppi 12:23 Consonni promuove San Marino: "Una scelta felice" 08:48 Omicidio Paganelli, nuova udienza: in aula le testimonianze di Nastas e Parisi. Saponi: “Giusto andare avanti sull’incidente” 08:23 A Mosca l’incontro tra Putin e l’inviato speciale di Trump 07:35 Imola, ferita sull’A14 e incapace di volare: poiana salvata dalla Polizia di Stato di Forlì
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Ladro in fuga picchia, morde agente e cerca di estrargli la pistola: arrestato

L’uomo, pluripregiudicato e irregolare, è stato trovato in possesso di un coltellino svizzero e di strumenti per lo scasso. Nella notte era scattato l'allarme per l'effrazione in un ristorante a Miramare

2 dic 2025
Ladro in fuga picchia, morde agente e cerca di estrargli la pistola: arrestato

La Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto, nelle prime ore del mattino del 2 dicembre scorso, un cittadino algerino di quasi trent’anni, irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato.  L’intervento delle Volanti è scattato intorno alle ore 03:20 circa, a seguito dell’attivazione del sistema di allarme di un ristorante. Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito constatato che una finestra era stata forzata e che mancava il cassetto porta monete della cassa. Sebbene non ci fosse nessuno all’interno del locale, gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo a piedi nell'ampia zona limitrofa dell'ex colonia “Murri”, un’area in stato d’abbandono.

Mentre stavano rientrando all’autovettura di servizio, hanno notato un soggetto che scavalcava la recinzione metallica della struttura, con l’intenzione di darsi alla fuga verso la spiaggia. Un operatore, sospettando che l’uomo fosse l’autore del furto appena avvenuto, ha scavalcato rapidamente due recinzioni mettendosi al suo inseguimento. Durante la corsa, il sospettato ha gettato a terra uno zaino, poi recuperato. Una volta raggiunto, l’uomo ha reagito con inaudita aggressività, cercando di colpire l’operatore al volto. Afferrato per un braccio, il soggetto ha colpito il poliziotto alla testa più volte, procurandogli delle ferite, e ha lo ha morso in una gamba tentando di estrarre la pistola.

Solo con molta fatica e grazie all’ausilio di altri agenti intervenuti l’uomo è stato bloccato e messo in sicurezza. Il soggetto è stato trovato in possesso di un coltellino svizzero. All’interno dello zaino abbandonato durante la fuga, invece, i poliziotti hanno rinvenuto strumenti specialistici per lo scasso, tra cui un flessibile portatile a batteria. Tutto il materiale è stato sequestrato. L’uomo è stato accompagnato in Questura e, vista la fisionomia e l’abbigliamento che lo renderebbero compatibile con l’autore di diversi furti perpetrati nelle scorse settimane in esercizi commerciali, è stato tratto in arresto in attesa del Rito Direttissimo fissato per la giornata odierna.

Oltre alla resistenza e al furto, il cittadino algerino è stato denunciato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli. Vista la pericolosità sociale e l’irregolarità sul territorio nazionale, l’ufficio Immigrazione ha inoltre avviato le procedure di rimpatrio.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia