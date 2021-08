CORONAVIRUS Lamorgese: "Mostrare il Green Pass al ristorante è come andare al cinema e far vedere il biglietto" La ministra dell'Interno puntualizza però che "i ristoratori non devono fare i poliziotti, non potranno chiedere la carta d'identità ai clienti"

Per la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese andare al ristorante col Green Pass è come andare al cinema e mostrare il biglietto. Non esclude che possano esserci controlli a campione, ma dovranno essere i titolari, dice, a dover provvedere all'osservanza delle misure anti-Covid, anche se non potranno chiedere la carta d'identità ai clienti. Arriverà una circolare a spiegarlo perché, ha aggiunto, “i ristoratori non devono fare i poliziotti”. Dopo ferragosto, annuncia il generale Figliuolo, “avremo circa 10 milioni di dosi. Per bloccare la Delta e altre varianti – ha aggiunto – è importante aumentare il tasso di vaccinazioni. In Italia come prime dosi siamo al 69% e circa al 64% di vaccinati”. In Italia è di 4.200 l'incremento odierno, a fronte di poco più di 100mila tamponi. Sono però sempre in aumento le terapie intensive, 24 in più, e i ricoveri ordinari, 155 più di ieri. 22 le vittime. In Emilia Romagna sono già 169 le dosi somministrate nella clinica mobile a Marina di Ravenna. Domani sarà a Cesenatico in piazza Andrea Costa, mercoledì a San Mauro Mare e giovedì a Cervia. In Regione sono 642 i nuovi positivi; tutti in aumento gli indicatori ospedalieri (31 terapie intensive, +5; 306 reparti Covid, +16), un decesso, 84 i casi in più a Rimini (36 sintomatici). In Israele va a ritmo serrato la vaccinazione con la terza dose di Pfizer agli over 60, che hanno ricevuto le prime due oltre cinque mesi fa. Secondo i primi dati giunti, la terza dose di vaccino anti-Covid di Pfizer da' effetti collaterali simili o minori rispetto alla seconda.

