MIGRANTI Lampedusa al collasso: il sindaco Mannino sfida il governo, "Meloni venga qui a vedere"

Lampedusa al collasso: il sindaco Mannino sfida il governo, "Meloni venga qui a vedere".

Sono 3.593 i migranti, fra cui 193 minori non accompagnati, ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Ieri, sull'isola, ci sono stati 7 sbarchi con un totale di 325 persone e ne sono state trasferite, con traghetti e voli militari, 947. La Prefettura di Agrigento è al lavoro per pianificare i trasferimenti che dovranno essere effettuati oggi. Sono previsti, ma risultano essere ancora da confermare, due voli aeri con un totale di 140 migranti. 818 sono giunti in area sbarchi a Porto Empedocle. La Ocean Viking è arrivata nel porto di Napoli con a bordo 254 migranti. La nave ha fatto il suo ingresso in porto alle 8.16 dopo una notte in mare e dopo aver sbarcato una parte dei migranti nella giornata di ieri a Vibo Valentia.



Dopo il picco di quasi 4.300 ospiti. Il sindaco Mannino, che al ministro Urso ha parlato di situazione 'esplosa in mano al Governo' e di 'problemi denunciati da anni ma mai affrontati', ha sfidato la premier: 'Meloni venga qui a vedere'. Intanto gli rispondono le forze di polizia sottolineando 'la celerità dei trasferimenti' ottenuta grazie anche ai loro sforzi. Per il ministro Tajani, serve l'intervento Ue. Stamattina a Brindisi 168 migranti dalla Geo Barents mentre a Napoli ('ma siamo al collasso') si attende la Ocean Viking. Per il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, il governo blocca le ong.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: