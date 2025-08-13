ENNESIMA TRAGEDIA Lampedusa, naufragio a 20 km dall’isola: 22 vittime accertate, tra loro una neonata Sessanta i sopravvissuti, fino a 17 i dispersi. Le salme recuperate comprendono anche tre adolescenti. Ong e volontari: “Morti annunciate, responsabilità politica”.

Lampedusa, naufragio a 20 km dall’isola: 22 vittime accertate, tra loro una neonata.

Tragedia al largo di Lampedusa. Un’imbarcazione con quasi 100 migranti a bordo si è ribaltata a circa 20 chilometri a sud-ovest dell’isola. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di 22 vittime accertate, tra cui una neonata e tre adolescenti, e di fino a 17 dispersi. I corpi delle prime otto vittime, compresi due uomini e due donne, sono stati trasferiti alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana; altre salme sono state sbarcate a molo Favarolo.

I 60 sopravvissuti – 56 uomini e 4 donne – sono stati accolti nell’hotspot di contrada Imbriacola, gestito dalla Croce Rossa Italiana. Quattro di loro presentano fratture o altri problemi di salute e sono sotto osservazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’imbarcazione sarebbe partita da Zawiya, in Libia.

L’UNHCR ricorda che dall’inizio del 2025 almeno 675 persone hanno perso la vita sulla rotta del Mediterraneo centrale, dato che non include il naufragio odierno. Le vittime sarebbero in prevalenza di nazionalità pakistana, sudanese e somala.

“Tra i sopravvissuti c’è chi ha perso una sorella, un figlio piccolo, un marito. Non sono tragedie, ma morti annunciate” – afferma Marta Bernardini di Mediterranean Hope – “frutto di scelte politiche che costano vite e valori all’Europa”. Critiche anche da Sea-Watch: “La nostra nave avrebbe potuto soccorrere in pochi minuti, ma non siamo stati indirizzati. Qualcuno sapeva della barca?”.

Le ricerche dei dispersi proseguono nelle acque internazionali a sud dell’isola con il coinvolgimento di Guardia Costiera, Guardia di Finanza e squadre di soccorso, mentre sull’isola continuano le attività di identificazione e di supporto psicologico ai sopravvissuti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: