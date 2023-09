Lampedusa: soccorritori allo stremo, muore neonato di cinque mesi

Gli sbarchi a Lampedusa continuano senza sosta. Sono quasi 6.800 i migranti presenti sull'isola, infinitamente di più rispetto alla capienza dell'hotspot. Nella concitazione e disorientamento che caratterizza gli approdi si verifica la tragedia: un neonato di 5 mesi muore annegato. Viaggiava di notte con la mamma, una minorenne della Guinea, e altre 44 persone: alla vista della Guardia Costiera si sono spostati quasi tutti su una fiancata, facendo rovesciare la barca. Immediato il soccorso per coloro che sono finiti in acqua, così come il recupero del cadavere del piccolo. La polizia ha chiesto per la donna un supporto psicologico, mentre della ricostruzione del caso si occuperà la Capitaneria di Porto.

Ieri, intanto, è stato battuto ogni record: quasi 2.500 migranti sbarcati in un solo giorno. Chi non ha trovato posto nell'hotspot, attende in vari punti dell'isola, soprattutto sui moli. Così partono i trasferimenti, almeno 800. E in Europa scatta l'allarme. Dopo lo stop di Germania e Francia agli ingressi di migranti dall'Italia, la presidente dell'Europarlamento Metsola ammonisce: “Le soluzioni non possono essere nazionali, ma solo europee. Occorre concludere il patto sulla migrazione, i cittadini di tutti i Paesi Ue ci chiedono di trovare soluzioni”.