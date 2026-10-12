Landini (Cgil): "Basta investire in armi, servono soldi a scuola, sanità e casa"

La presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica parlano di Europa a due diversi appuntamenti, e con toni assai diversi, la prima a Milano all'assemblea di Assolombarda, dove ha detto che la crescita italiana è debole ma che l'economia ha retto, e dove ha anticipato che chiederà flessibilità al prossimo consiglio Ue di giovedì. Mattarella all'80°anniversario della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte professionalità. Alla Stampa Estera il segretario della Cgil Maurizio Landini presenta la manifestazione in programma a Roma sabato 17 ottobre, dal titolo “La via maestra, la strada della Costituzione”. “Non è una protesta – ha puntualizzato – ma è un'idea per il nostro futuro”.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, e l'intervista a Maurizio Landini, segretario generale Cgil







