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Landini (Cgil): "Basta investire in armi, servono soldi a scuola, sanità e casa"

Il segretario della Cgil ha presentato la manifestazione di sabato "La via maestra"

di Francesca Biliotti
12 ott 2026

La presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica parlano di Europa a due diversi appuntamenti, e con toni assai diversi, la prima a Milano all'assemblea di Assolombarda, dove ha detto che la crescita italiana è debole ma che l'economia ha retto, e dove ha anticipato che chiederà flessibilità al prossimo consiglio Ue di giovedì. Mattarella all'80°anniversario della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte professionalità. Alla Stampa Estera il segretario della Cgil Maurizio Landini presenta la manifestazione in programma a Roma sabato 17 ottobre, dal titolo “La via maestra, la strada della Costituzione”. “Non è una protesta – ha puntualizzato – ma è un'idea per il nostro futuro”. 

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, e l'intervista a Maurizio Landini, segretario generale Cgil




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