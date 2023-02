RIMINI Lascia l'udienza per spaccare in naso al nuovo compagno della ex: arrestato 45enne L'uomo era già sottoposto al divieto di avvicinamento e all'obbligo di firma

E' finito in carcere per la seconda volta, nell'arco di un anno, un 45enne campano già sottoposto al divieto di avvicinamento all'ex compagna e all'obbligo di firma. Le porte dei Casetti si sono riaperte dopo che l'uomo, cuoco stagionale in Riviera, ha lasciato l'udienza in tribunale per raggiungere, in un bar, il nuovo compagno della donna. Tra i due sono iniziati a volare insulti e minacce fino a quando il cuoco, al culmine dell'ira, ha iniziato ad alzare le mani sferrando una serie di pugni all'uomo finito al tappeto con la frattura del setto nasale.

