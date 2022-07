Latitante da sette anni trovato sul lungomare di Rimini a truffare i turisti con il gioco delle "tre campanelle"

Ieri sera, 29 giugno, la Polizia Stradale in borghese della Questura di Rimini ha arrestato un uomo di origini straniere di 37 anni. Notando un gruppetto di persone intente ad allestire il banchetto per il gioco d'azzardo delle “tre campanelle”, i poliziotti hanno bloccato e identificato i sette componenti del gruppo, ciascuno dei quali aveva un ruolo preciso, tra cui il titolare del banco, il palo e l’accalappiatore dei passanti meno accorti. Il 37enne ha tentato la fuga ma - senza successo – è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso, scoprendo che l'uomo aveva già dal 2015 un ordine di cattura dalla Procura di Monza. Già condannato a scontare un anno e 5 mesi, è stato portato al carcere di Rimini.