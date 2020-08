CRONACA Latitante dal 2008, ritrovata a Rimini dalla Polizia Su di lei pendevano numerose sentenze e decreti penali

Latitante dal 2008, ritrovata a Rimini dalla Polizia.

Era latitante dal 2008 e doveva scontare la pena di 5 anni e 3 mesi per aver messo in atto molteplici furti compiuti a Roma dal lontano 1992 fino al 2008. La donna, una 57enne argentina, è stata rintracciata nella notte del 13 agosto, in Via Regina Elena a Rimini, dagli agenti della Squadra Mobile.

In tutti questi anni aveva commesso furti della più varia natura: furti con strappo, borseggi su autobus e metro, a volte travestita da manager di successo per rendersi insospettabile, altre volte da casalinga. La fantasia della donna si è rilevata ancora più fervida quando ha rubato all’interno di ristoranti e bar fingendosi cameriera. Nel corso degli anni aveva compiuto anche rapine aggravate.

La donna è stata arrestata e accompagnata presso le camere di sicurezza della Questura, nell’attesa di essere trasferita alla Casa Circondariale di Forlì.





