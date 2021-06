Latitante in manette a Rimini: su di lui pendeva un mandato di arresto europeo

Era ricercato in Romania e su di lui era pendente un mandato di arresto europeo per i reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica. La sua latitanza è finita ieri pomeriggio poco prima delle 18 a Viserba. Si tratta di un cittadino rumeno di 45 anni notato dagli agenti della Polizia di Rimini aggirarsi con fare sospetto in una via di Viserba. Qui i poliziotti erano giunti dopo la segnalazione di una lite in strada. Fermato e controllato, è emerso, grazie alla collaborazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che era pendente un mandato di arresto europeo emesso nei confronti dello straniero per i reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica. L’uomo accompagnato in Questura, dopo gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto.

