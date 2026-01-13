SANREMO76 Laura Pausini al timone di Sanremo: sarà co-conduttrice di tutte le serate L’annuncio in diretta al Tg1. La cantante affiancherà Carlo Conti dal 24 al 28 febbraio: "Sanremo è il mio destino".

Laura Pausini al timone di Sanremo: sarà co-conduttrice di tutte le serate.

Dopo giorni di indiscrezioni è arrivata l’ufficialità: Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. L’annuncio è stato dato in diretta al Tg1 delle 20 dal direttore artistico Carlo Conti, che guiderà la 76ª edizione della kermesse.

"Sono felicissima, sono emozionata. Sanremo è tutti i miei sorrisi, le mie paure, le mie emozioni", ha raccontato Pausini, spiegando di aver accettato dopo essere stata “convinta” da Conti con ironia e affetto. Un ritorno carico di significato: proprio sul palco dell’Ariston l’artista vinse nel 1993 tra le Nuove Proposte con La Solitudine, dando il via a una carriera internazionale senza precedenti.

"Vado lì con la curiosità di ascoltare le canzoni", ha aggiunto la cantante, consapevole di dover mettere da parte il ruolo di “fan”. E alla domanda se tornerà anche a cantare, Conti non ha lasciato dubbi: "Canta, canta".

Nel ringraziare Pausini per l’entusiasmo con cui ha accettato, il direttore artistico ha sottolineato il valore umano e artistico della scelta, annunciando anche la presenza di co-conduttori diversi a rotazione. Un entusiasmo condiviso dall’artista, icona globale con oltre 75 milioni di dischi venduti, vincitrice di Grammy e Latin Grammy, già protagonista come co-conduttrice all’Eurovision Song Contest 2022.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: