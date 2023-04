RUNNER MORTO Lav, il Tar sospende l'abbattimento dell'orso

Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4 firmata lo scorso 8 aprile dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Lo rende noto, sui canali social, l'associazione Lav, che ha presentato ricorso contro il provvedimento nei giorni scorsi.

La Lav ieri ha ufficializzato al presidente della Provincia autonoma di Trento e al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin "la disponibilità a trasferire immediatamente Jj4 in un rifugio sicuro". La proposta - informa l'associazione in una nota - è estesa anche a Mj5. Secondo l'associazione, con "una concreta alternativa, l'ordinanza del presidente Fugatti che ne dispone l'uccisione è inutile ed eseguirla può integrare il reato di uccisione di animale 'non necessitata'".



