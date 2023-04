Lavoratori in nero nei cantieri, sanzioni nel Riminese

Lavoratori non registrati, pagamenti in contanti ai dipendenti, mancato versamento contributivo, nonché inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come l'omessa informazione e valutazione dei rischi aziendali e assenza del Piano di Emergenza ed Evacuazione. Una ditta è stata sospesa e sono state elevate multe per 90mila euro. Questo il risultato dei controlli nei cantieri edili da parte del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Rimini. Le attività ispettive, di natura ordinaria e tecnica, sono state finalizzate alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare è stata sospesa l'attività di una ditta della Valconca trovata con sette lavoratori in nero. Inoltre erano quasi totalmente mancanti le norme di sicurezza come le protezioni anti-caduta nel vuoto, i ponteggi, c'erano scalinate libere senza fermi, per cui l'Ispettorato del lavoro ha verbalizzato un totale di 60mila euro di multe. Sospensione delle attività anche per una ditta di Riccione gestita da personale straniero, per l'impiego di un lavoratore in nero e la mancanza di visite mediche per l'idoneità all'impiego. Elevate sanzioni amministrative per 7.500 euro. E' stato anche chiuso un cantiere edile con un lavoratore in nero, multato con 9.000 euro. Infine è stata sospesa una ditta di Rimini, gestita da personale straniero, con un lavoratore in nero, sanzionata con un verbale da 15.000 euro.