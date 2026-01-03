POLITICA ITALIANA Lavori al via dal 7 gennaio con il ddl sull'antisemitismo. In testa, il nodo referendum giustizia Dibattito più che mai aperto sul referendum sulla separazione dei poteri dei magistrati

La Finanziaria quale ultimo atto del 2025; sono i temi etici e sociali ad aprire la stagione parlamentare del 2026. In testa al calendario della ripresa post-natalizia, il 7 gennaio, il DDL sull'antisemitismo. Presentato dal senatore Dem Graziano Delrio arriva in Commissione Giustizia del Senato, dove figurano altre tre proposte sullo stesso tema, tra Lega, Forza Italia e Italia Viva. In procinto di essere incardinato sempre in Commissione Giustizia al Senato il ddl Roccella sui bambini in affido. Già approvato alla Camera lo scorso ottobre, istituisce il registro nazionale delle famiglie affidatarie e delle comunità familiari e un Osservatorio sui bambini in affido. Il caso della cosiddetta 'famiglia nel bosco' potrebbe influenzare il confronto, con la Lega pronta a presentare emendamenti, per limitare i margini di intervento dei Tribunali della famiglia. Riparte nelle commissioni Affari sociali e Giustizia del Senato il confronto sul ddl sul suicidio assistito, dopo la sentenza della Corte costituzionale sulla legge della Toscana. La Consulta nel confermare la linea delle sentenze precedenti, sollecita di nuovo il Parlamento a legiferare.

Il vero nodo resta il referedum sulla separazione delle carriere dei magistrati, a partire dalla data del voto. Fonti di Governo indicano il 22-23 marzo come più probabile, ma la scelta verrà presa in Consiglio dei Ministri entro il 17 gennaio. Si attende il 9, quando la conferenza stampa della premier Meloni potrebbe fornire chiarimenti. Nelle ultime ore, mentre il Ministro Nordio confermava urne aperte per la seconda metà di marzo, il Comitato per il No alla riforma della giustizia - che il 10 gennaio lancerà la campagna referendaria, forte delle 200mila firme già raccolte, si dice pronto al ricorso. “Qualsiasi decreto di fissazione del referendum prima che la Cassazione si esprima sulla raccolta firme sarebbe una violazione della Costituzione - ha dichiarato il portavoce del Comitato del No - lo impugneremo in ogni sede”.

