Per lavori di pavimentazione chiuderà, sulla A14 Bologna Taranto, la stazione di Rimini Sud in entrata verso Bologna. I lavori inizieranno mercoledì 23 settembre alle 22:00 e dureranno fino alle 6:00 di giovedì 24. Autostrade per l'Italia consiglia, durante i lavori, di entrare alla stazione di Rimini nord o di Riccione.