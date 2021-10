CONDOTTA IDRICA Lavori in corso a Rimini, pesanti ripercussioni per il traffico

Lavori in corso a Rimini, pesanti ripercussioni per il traffico.

I lavori in via Alessandrini e in via della Fiera a Rimini, iniziati oggi e in corso fino a venerdì 29 ottobre, hanno condizionato pesantemente il traffico, soprattutto nelle ore di punta. Le due vie sono infatti chiuse ai veicoli; consentito solo il transito pedonale.

L’intervento – spiega il Comune - “è propedeutico alla realizzazione del nuovo attraversamento ciclopedonale a cura di Società Autostrade”, e “consiste nello spostamento e sostituzione della condotta principale di collegamento tra il serbatoio di Covignano e il campo pozzi del centro città e contribuirà a garantire un maggiore livello di sicurezza e resilienza della rete idrica”.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: