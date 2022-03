RIMINI Lavori in corso sulla statale 72, si procede a una corsia

Si sta formando una coda di veicoli sul tratto riminese della Superstrada - la statale 72 -, in direzione mare. Lavori in corso costringono infatti gli automobilisti a incolonnarsi in un'unica corsia a partire dal semaforo che, in corsia discendente, precede lo stabilimento ex Ghigi.

