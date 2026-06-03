Lavori su linea treni tra Rimini e Bologna, disagi per i bus sostitutivi

Disagi alla stazione ferroviaria di Castel Bolognese, nel Ravennate. Lo scrive l'Ansa che spiega come, a seguito di alcuni lavori programmati sulla linea tra Rimini e Bologna, con conseguente cancellazione di alcune corse e modifiche alla circolazione fino a tarda mattinata, era stato previsto un servizio sostitutivo di bus dalla stazione della cittadina ravennate a Bologna per i viaggiatori scesi da un treno regionale e diretti nel capoluogo emiliano, molti dei quali per coincidenze con convogli diretti verso altre destinazioni.

Fuori dalla stazione si sono radunate alcune centinaia di persone in attesa, sotto il sole, dei bus sostitutivi. La partenza su gomma verso Bologna era prevista alle 9.55 ma i mezzi, almeno quattro alla fine, sono giunti successivamente e le prime partenze si sono registrate intorno alle 10.30. Le 'corriere' sono state prese d'assalto - non senza difficoltà per chi viaggiava con valigie - dai tanti passeggeri in viaggio verso Bologna. Molti hanno tempesto il call center delle Fs per chiedere delle coincidenze e lamentarsi per averle perse.







