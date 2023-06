Lavori sulla statale 16, due notti di chiusura e restringimenti

Iniziano i giorni peggiori per il traffico sulla statale 16 per l'avanzamento dei cantieri. In particolare i lavori si riferiscono alla rimozione delle barriere ‘new jersey’, alla posa dei nuovi guard-rail e alla riqualificazione del nuovo manto stradale. Previste anche l'interruzione della circolazione per le notti di giovedì 8 e venerdì 9 giugno. Una fase che include le modifiche alla circolazione - con una sola corsia per ogni senso di marcia - nel tratto della ss16 che va dalla rotonda Montescudo/Coriano, fino al sottopasso di via Rodriguez. Limitazioni che avverranno sotto la supervisione della Polizia Locale. Le zone interessate alle deviazioni, si legge in un comunicato, saranno opportunamente segnalate.

La prima interruzione si riferisce ad una chiusura totale al traffico, per entrambi i sensi di marcia delle SS16, prevista nella sola notte di giovedì 8 giugno, nel tratto che va dalla rotatoria delle "Befane", fino a rotonda Montescudo/Coriano. La seconda chiusura, prevista nella notte successiva del 9 giugno, riguarda solo gli accessi alla rotatoria Montescudo/Coriano, che saranno inibiti, mentre resta garantito il passaggio sulla Statale 16.

Oltre alle chiusure notturne è previsto anche un allargamento del cantiere sulla sede stradale, nel tratto tra la rotonda Montescudo/Coriano e il sottopasso di via Rodriguez, che è iniziata questa mattina e durerà fino al 14 luglio. I lavori comportano il restringimento della carreggiata della statale 16, con conseguente chiusura al traffico delle corsie di destra in entrambe le direzioni. Rimane sempre garantita la circolazione in entrambi i sensi di marcia sulle corsie centrali, che restano libere dalle operazioni. Inibito invece l’accesso da via Rodriguez nella statale 16 in direzione nord.