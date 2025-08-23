SCENARI Lavoro: 3 milioni di pensionamenti entro il 2029, ora è caccia ai laureati in materie scientifico-tecnologiche Gli osservatori anticipano quali saranno i profili più richiesti, ma potrebbero mancare ben 18mila laureati scientifici all'anno

Il mercato del lavoro italiano si prepara a un fenomeno di “portata storica”, citando le parole della Cgia di Mestre. Da un'analisi dell'associazione emerge che oltre 3 milioni di persone andranno in pensione tra il 2025 e il 2029 (il 12,5 per cento circa del totale nazionale). Un esodo “mai visto fino a ora”, spiega la Cgia.

Una “fuga” da scrivanie e catene di montaggio da qui a pochi anni. Cruciali le conseguenze sociali, economiche ed occupazionali. Dei 3 milioni di lavoratori verso la pensione il 52,8 per cento è impegnato nel privato, il 25,2 per cento nella pubblica amministrazione e il 21,9 per cento sono lavoratori autonomi. Le regioni più coinvolte dalla domanda di sostituzione saranno quelle con la popolazione di occupati più numerosa e più anziana, in primis Lombardia, Lazio e Veneto. Degli addetti in uscita, la stragrande maggioranza è nei servizi. Seguono industria e agricoltura. Tra i settori più coinvolti, come prevedibile, anche quello sanitario.

Come saranno sostituiti questi lavoratori? E quali saranno i profili più richiesti nel futuro? Secondo Il Sole 24 Ore, da qui al 2029, le imprese andranno a caccia di laureati in materie scientifico-tecnologiche, diplomati in ambito tecnico e qualifiche professionali per 2,3-2,6 milioni di profili. Serviranno, prevede il quotidiano economico, fino a 3,7 milioni di occupati. Saranno richiesti ogni anno fino a 268mila laureati o con titolo di Its Academy, cioè un percorso formativo post-diploma di alta specializzazione in ambito tecnico. Ma non è così semplice. Il Sole anticipa che potrebbero mancare ben 18mila laureati scientifici all'anno. La partita è aperta.

