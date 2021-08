Lavoro in nero oltre gli orari: chiuso hotel a Riccione

Lavoro in nero, in grigio e svolto oltre le 48 ore settimanali senza turno di riposo. Sono queste le contestazioni che hanno portato i Carabinieri di Riccione ad emettere il divieto di prosecuzione di attività dell'Hotel Nizza, situato in Viale D'annunzio nella Perla Verde. Il totale delle sanzioni sfiora i 12mila euro.

In precedenza l'albergo era stato al centro di una polemica per lo slogan lanciato "non venite se siete astemi" ed era stato sede dell'episodio di cronaca della turista 18enne precipitata da oltre sette metri, ricoverata in Rianimazione.

La struttura, con 42 camere e 57 posti letto, dovrà essere sgombrata entro il 13 agosto. "Non sussistevano più i requisiti minimi per svolgere l'attività in sicurezza" commenta l'assessore alle Attività Produttive e alla Sicurezza, Elena Raffaelli. "I provvedimenti dell'amministrazione -aggiunge - sono stati e lo saranno anche quelli prossimi tesi a difendere l'economia sana per la nostra comunità, le nostre attività e il nostro turismo".