CRONACA Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza: sospese 8 attività nel Riminese Controlli dei Carabinieri del NIL: irregolarità diffuse in strutture ricettive, cantieri edili e centri ricreativi. Scattano sanzioni per oltre 150mila euro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Rimini, in collaborazione con l’Arma territoriale, hanno condotto una serie di controlli straordinari nei settori dei pubblici esercizi e dell’edilizia in diversi comuni della provincia, con l’obiettivo di contrastare il lavoro nero e verificare il rispetto delle normative su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono state 18 le ditte ispezionate: sette a Bellaria – Igea Marina, tre a Rimini, una a Morciano di Romagna e sette a Riccione. Otto di queste sono risultate irregolari e hanno subito la sospensione temporanea dell’attività.

Le violazioni riscontrate riguardano principalmente l’impiego di lavoratori in nero, l’omessa formazione per la sicurezza, pagamenti in contanti per eludere i contributi, assenza di piani operativi di sicurezza e gravi carenze nei cantieri, come la mancanza di protezioni contro le cadute dall’alto.

In particolare, sono stati sospesi tre hotel a Bellaria, quattro attività a Riccione (una struttura ricettiva e tre ditte edili) e un centro ricreativo a Rimini. Complessivamente, sono stati individuati oltre 10 lavoratori irregolari e accertate molteplici infrazioni in ambito giuslavoristico e sicurezza.

Le sanzioni amministrative comminate ammontano a oltre 150.000 euro. Le autorità ricordano che, in attesa di eventuali sviluppi giudiziari, tutti i soggetti coinvolti sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.





