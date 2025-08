Lavoro nero in Romagna, sospese sei licenze nell'ultima settimana e 250.000 euro di multa

Una mirata operazione condotta dai Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Rimini e dal Nucleo Operativo del Gruppo CC per la Tutela del Lavoro di Venezia ha inferto un duro colpo al fenomeno del lavoro sommerso e alle gravi violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Romagna.

L'intervento è scaturito da un'attività info-operativa sequenziale all’analisi di dati provenienti dall’Arma Territoriale della Provincia di Rimini, mirata a prevenire e reprimere lo sfruttamento del lavoro e quello sommerso. Per questo, i controlli sono stati intensificati strategicamente nei settori dei pubblici esercizi, per verificare la regolare occupazione dei lavoratori e tutelare le condizioni di lavoro.

Nell'ultima settimana, l'attività ha portato all'individuazione di sette imprese irregolari, tre a Rimini, tre a Riccione e una a Misano Adriatico. I controlli hanno rivelato numerose violazioni giuslavoristiche, tra cui il lavoro in nero e copiose infrazioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La gravità delle irregolarità ha portato alla sospensione dell'attività per sei delle aziende ispezionate.

A Riccione, una discoteca, un albergo e un pubblico esercizio sono stati sospesi per l'impiego complessivo di sette lavoratori non dichiarati, con retribuzioni in contanti e mancato rispetto di orari e riposi. A Rimini, è stata sanzionata una struttura alberghiera a Viserba e sospesi un albergo e un pubblico esercizio per due lavoratori in nero e orari erroneamente registrati. A Misano Adriatico, una struttura ricettiva è stata sospesa per carenze nei piani di emergenza ed evacuazione.

Un aspetto comune e allarmante in tutte le ditte sanzionate è stata "l’omessa osservanza delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro", tra cui mancata valutazione dei rischi, formazione e addestramento inadeguati, impianti elettrici non a norma e carenze nei piani di emergenza.

Complessivamente, sono state elevate sanzioni per oltre 250.000 euro, un chiaro segnale della ferma determinazione delle autorità nel contrastare tali pratiche illecite e garantire la legalità economica e la dignità dei lavoratori.