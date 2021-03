Lavoro: quando le dritte per trovare un'occupazione sono 'nascoste' tra le righe di un romanzo L'idea per un nuova storia, pubblicata in un libro, è venuta alla psicologa marchigiana Federica Ugolini

Per trovare un lavoro bisogna leggere una storia. Perché è tra le righe di un romanzo che si 'nascondono' i consigli su come cercare un'occupazione. Si intitola “La sedia trovata nella spazzatura” il libro della psicologa del lavoro e psicoterapeuta Federica Ugolini, originaria di Urbino.

Alla base un'idea creativa: proporre un testo che fosse, allo stesso tempo, un libro di aiuto, un saggio e un romanzo. Il risultato è un racconto leggero che ha come obiettivo quello di ispirare il lettore, per tentare di avere successo sul lavoro e, perché no, anche sul fronte sentimentale.

Contrariamente a quanto si pensi, spiega Ugolini, in realtà diverse aziende nel nord delle Marche continuano a cercare personale, ad esempio figure amministrative e commerciali per studi di commercialisti. Nel settore dell'edilizia opportunità per muratori, manovali e geometri, oppure per figure tecniche nel manifatturiero. Ricercati poi, tra gli altri, esperti di marketing e di social media.

Nel servizio, l'intervista a Federica Ugolini, psicologa del lavoro e psicoterapeuta

