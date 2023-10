FINO AL 2 NOVEMBRE Le atmosfere di Halloween nei parchi Costa della Romagna

In festa già dallo scorso weekend, quando centinaia di famiglie sono arrivate da tutta Italia, complici le alte temperature, per emozionarsi tra travestimenti, animazioni, incontri speciali con gli animali. Un lungo ponte di Halloween che andrà avanti fino al giovedì 2 novembre nei parchi Costa della Romagna. Insieme ai delfini ad Oltremare di Riccione, oggi in eccezionale apertura serale, dove alla laguna di Ulisse è arrivata anche Gessica Notaro. Un ritorno a casa per la showgirl addestratrice di mammiferi; li ha abbracciati, in compagnia degli altri trainer. “Dopo il matrimonio e il viaggio di nozze sono tornata dai miei amici delfini - dice - Qui è sempre bellissimo, come anche lavorare con gli altri addestratori. Mi sento sempre a casa”.

A Rimini, Italia in Miniatura si anima di artisti di strada, clown, incantatrici e fra le 300 riproduzioni dei luoghi simbolo d'Italia ed Europa, tutti i mostri leggendari della tradizioni italiana si sono dati appuntamento, pronti a un selfie originale, tra sirene, mummie, grandi gatti neri ed enormi troll delle Alpi.

Tutto dedicato ai più piccoli, chiamandoli al coraggio, l'Aquario di Cattolica: l'enorme bocca di uno squalo introdurrà al contatto con gli esemplari marini insieme a strane creature: Fantapesci e Gigagranchi, Piovrazucche e Zombiemeduse. Ma anche insetti ingraditi di ben 200 volte e un viaggio nel tempo, fino all'epoca dei dinosauri, per vedere da vicino il temibile T-Rex.

