RIMINI Le Befane: nasconde 300 euro di generi vari, 21enne accusato di furto

Era entrato nel supermercato, arraffando quanta più roba possibile, salvo poi presentarsi alle casse con solo una bottiglia d’acqua, uno yogurt e un pacchetto di patatine. Ma la 'strana' spesa fatta ieri pomeriggio da un 21 enne albanese senza fissa dimora, non è sfuggita al responsabile della sicurezza dell'ipermercato che lo ha bloccato invitandolo a svuotare le tasche: dentro c'erano 21 confezioni di tonno, 2 forme di formaggio, un paio di calzini e due catene di ancoraggio per biciclette, il tutto per un valore di 329 euro. Il giovane è stato quindi consegnato alla Polizia di Rimini che lo ha tratto in arresto con l'accusa di furto aggravato.

