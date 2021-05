CENTRI COMMERCIALI IN AGITAZIONE Le Befane: saracinesche abbassate per sostenere la riapertura nei week end Intervista al direttore del centro Massimo Bobbo. La protesta alle 11 in tutta Italia

Anche il centro commerciale di Rimini “Le Befane” ha aderito alla protesta indetta contro le chiusure del weekend. Alle 11 in punto le saracinesche si sono abbassate in contemporanea per alcuni minuti in 1.300 centri commerciali di tutta Italia. Una serrata simbolica, che ha interessato, complessivamente, circa 30 mila negozi. Dagli altoparlanti, durante la breve protesta, diffuso lo stesso comunicato: "Chiudiamo perché vogliamo riaprire. Il tempo è scaduto, le misure vanno revocate. Lo chiediamo a nome degli 800mila lavoratori che sono la forza dei centri commerciali".

Nel video l'intervista al direttore del Centro Le Befane, Massimo Bobbo.

