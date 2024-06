Le celebrazioni delle Fiamme Gialle, tra musica, impegno e commozione

Le Fiamme Gialle celebrano i 250 anni, in una location speciale, il Teatro Amintore Galli di Rimini. Che condivide il 'grifone' con il Corpo. La festa ha visto anche l’esibizione di alcune voci liriche provenienti dalla “Accademia Verdiana” della Fondazione Teatro Regio di Parma. La lirica, divenuta patrimonio immateriale UNESCO, è stata “Appuntato ad honorem” della GdF, in un connubio con le tradizioni espresse dalle Fiamme Gialle, custodi dei valori del Paese.

Ma è stato anche il momento per ripercorrere quanto fatto dal Corpo, alla presenza del Sindaco della città, Jamil Sadegholvaad, del Prefetto, Rosa Maria Padovano, e delle altre Autorità civili e militari della provincia.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Col. Alessandro Coscarelli, nel rivolgere il suo indirizzo di saluto e ringraziamento ai presenti, ha voluto sottolineare l’esistenza e la forza del filo invisibile dello spirito di servizio e dell’amore patrio che lega e guida le Fiamme Gialle di ieri, di oggi e di domani fin dal 1774, in un ideale viaggio tra tradizioni del passato, realtà del presente ed innovazioni del futuro: “un viaggio affascinante, che dura da 250 anni”.

Momenti di commozione nel rivedere le immagini della tragedia dell’alluvione che ha colpito la Toscana e l’Emilia Romagna lo scorso anno e l’opera degli specialisti del Reparto Operativo Aeronavale, che hanno ricevuto l'encomio per quanto fatto per le popolazioni alluvionate. Un toccante ricordo anche per il Ten. Col. Roberto Russo, tragicamente scomparso lo scorso mese di novembre.