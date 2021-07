Le discoteche resteranno chiuse: i gestori ricorrono al Tar

I gestori delle discoteche presentano un ricorso al Tar contro la scelta del Consiglio dei Ministri di mantenere chiuse le loro attività. L'Associazione Giustitalia spiega: "Attraverso più ricorsi ai tribunali amministrativi presentati dagli esercenti, i gestori chiedono l'annullamento del nuovo Dpcm nella parte in cui impone il mantenimento della chiusura dei locali".

Gianni Indino, presidente del SILB dell’Emilia Romagna: “Se il vaccino funziona deve permetterci libertà di azione, se il Green pass va bene per gli eventi deve andare bene anche per i nostri locali, altrimenti ci dicano chiaramente che quello che stiamo vivendo è tutta una farsa, che i vaccini non funzionano e che il Green pass è un’invenzione. Il comparto dell’intrattenimento notturno sparirà e con esso decine di migliaia di posti di lavoro, come evidentemente qualcuno auspica, ma nessuno dimenticherà le prese in giro a cui continuiamo ad essere sottoposti”.

